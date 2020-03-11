Требуется описать данные таблицы.

Есть таблица (в прикреплении).

Необходимо описать все данные в ворде, побольше воды - приветствуется.

Название компаний скину исполнителю.

Должно быть масштабно, вода, таблицы, можно диаграммы, и текст-текст-текст с цифрами. Сравнение и прочее.

Сроки - к воскресенью.

Стоимость предлагайте окончательную за весь проект, без всяких "100500 р/збп".

Для находчивых, в файле есть контакт для связи, чтобы без платных заявок.