Написать текст для отзыва.

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Мужчина, собственник трех компаний оставляет отзыв о том как качественно, быстро я создала компанию бухгалтерского аутсорсинга для его группы компаний и теперь у него ещё один доходный бизнес и отсутствуют проблемы с бухгалтерий и тому подобное.

Сайт : https://kuskova-course.ru/kak-otkryt-pribylnuyu-autsorsingovuyu-kompaniyu-kurs

4 года назад
Holly76
Ольга 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$2
1 день
Отлично сработали. Быстро договорились, быстро и качественно выполнен заказ. Буду обращаться ещё. Спасибо!
Очень приятный человек и безусловно прекрасный заказчик!
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