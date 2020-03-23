Нужен копирайтер

Здравствуйте. Необходимо написать информационную статью о промокодах для iHerb. Статья пойдет на страницу [url=https://promokod-herb.ru/]https://promokod-herb.ru/[/url]. Там сейчас есть текст - но он никуда не годиться! [i](надеюсь, вы сами это понимаете)[/i] Заранее скажу, что ищу [b]автора с опытом в ...