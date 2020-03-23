Нужен копирайтер

КопирайтингЗавершен12 заявок387 просмотров
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Написать две статьи по 7000 ЗБП (14 000 ЗБП в сумме) тема "Тендеры". Ключи и краткое содержание статей пришлю исполнителю.Работу выполнить в соответствии с файлом "ТЗ для копирайтера.docx"+ Подобрать картинки по 4 шт. на статью. Бесплатный сток изображений или яндекс картинки. Подобрать ссылки на видео на ютуб по 1-2 на статью.

4 года назад
EvgeniaI
37 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
IvanovavraboteN1
Мария Иванова 
38 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$7
3 дня
WMZ
Все ок
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