Требуется написать сравнительных обзоров минимоек

Нужно написать подробный обзор на тему WordPress на английском языке. Опыт в работе с темами и плагинами обязательный. Пример обзора - [url=https://www.cloudways.com/blog/oceanwp-theme-review/]https://www.cloudways.com/blog/oceanwp-theme-review/ [/url]Объем и формат статьи примерно такой же. Тема для которой нужно написать обзор - [url=https://themeforest.net/item/woodmart-woocommerce-wordpress-theme/20264492]https://themeforest.net/item/woodmart-woocommerce-wordpress-theme/20264492[/url] На этой странице ...
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Ищем копирайтера для написания сравнительных обзоров различных товаров. В среднем на сравнение идет до 5 моделей. Основные +- каждого товара оговариваем. От вас красиво расписать и оформить внешне (таблицы, фото , графики итп)
Группа товаров: садовая техника, пылесосы, мойки тп
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