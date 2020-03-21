Автор на сайт про кредиты и юр. тематику Украина

КопирайтингЗавершен7 заявок268 просмотров
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Нужен автор для глубоко рерайта 5 старых бессмысленных статей. Суммарно порядка 20000 символов, тематика: кредиты, юр консультации по кредитам для сайта https://gid-po-zaymam.com.ua/.

Требования к исполнителю: 

  • Опыт работы в нише,
  • Или работа в профильных компаниях,
  • Большим плюсом будет профильное образование.
Пожалуйста пищите в заявке стоимость за 1000 символов и опыт работы в теме.
4 года назад
shatamba
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AllaIvannikova
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$63
2 дня
Хороший исполнитель все вовремя и по ТЗ
Работа оказалась плодотворной, четкие ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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