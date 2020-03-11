Текста для магазина рыболовных товаров

Для долгосрочного сотрудничества нужно писать тексты для рекламы туристического продукта в ФБ и Инстаграм.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны текста для сайта оффлайн магазина рыболовных товаров.
Какой текст нужен - информация о рыболовном отделе, ассортименте, категориях товаров и направлений.
Могу предоставить фотографии как это все выглядит в магазине, может это вам упростит понимание о чем идет речь.
Жду примеры ваших текстов, желательно на эту тематику.
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