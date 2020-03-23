Ищу копирайтера на блог посвященный инфобизнесу.

Доброго времени суток. Ищу хорошего, ответственного копирайтера. Для написания статьи на блог посвященный инфо бизнесу и о заработке в интерне.

Важно что бы разбирались в теме.

Плачу 50 руб. +- за 1000 знаков. Своевременная оплата гарантируется.

Дальнейшие детали в переписке.