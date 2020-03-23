Ищу копирайтера на блог посвященный инфобизнесу.

КопирайтингЗакрыт8 заявок606 просмотров
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Доброго времени суток. Ищу хорошего, ответственного копирайтера. Для написания статьи на блог посвященный инфо бизнесу и о заработке в интерне. 

Важно что бы разбирались в теме.

Плачу 50 руб. +- за 1000 знаков. Своевременная оплата гарантируется. 

Дальнейшие детали в  переписке. 

4 года назад
klimin
52 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vladmalikov
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$4
3 дня
Работой доволен.Быстрая комуникация.Все чкетко и в сроки.Рекомендую.
Заказчик всегда на связи, вежлив. Рекомендую.
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