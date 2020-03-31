Статьи по офтальмологии

Нужно написать статью для сайта https://thisispro100.ru/ на тему: "Как дозвониться оператору МТС" Пример статьи: [url=https://allotarif.com/mts/kak-dozvonitsya-do-operatora.html]https://allotarif.com/mts/kak-dozvonitsya-do-operatora.html[/url] Требование к статье: уникальность более 90% вода не более 20% заспамленность не более 45% нужна 1 уникальная картинка (можно сделать скрин в видео) Подобных статей нужно делать много. Пишите ...
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Нужен копирайтер, который хорошо разбирается в тематике офтальмология. Есть подробное ТЗ.
Оплата 70 руб/1000 знаков без пробелов.
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