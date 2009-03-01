Есть готовое изображение. Нужно нанести на него красиво текст. Работы на 5-15 минут. Кто возьмётся? И за сколько?
Студия дизайна CRWeb.ru
Студия web-дизайна «CRWeb.ru» предлагает такие услуги, как разработка сайтов (или изготовление сайтов), разработка Интернет – магазина (или изготовление интернет магазина), а также размещение сайта и хостинг, дизайн сайта, продвижение сайта, оптимизация сайта, раскрутка сайта.
Критерии, которых мы придерживаемся:
-Грамотный подход к созданию сайта — основа того, каким увидят сайт посетители.
-Политика нашей компании — разработка сайтов с индивидуальным подходом к каждому проекту.
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- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно продвинуть сайт в топ-10 Яндекс, Гугль, Рамблер. Запросы: детские праздники, организация детских праздников. Интересуют Ваши цена и срок. Предложения скрыты. Смело пишите здесь. Личку не читаю.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$90
10 баллов
16 лет назад
Приятный заказчик, легкое общение. Оговорили все что нужно заранее. Оплата была произведена полностью. Надеюсь будем работать с Эдуардом и дальше.
Ответный отзыв
Спасибо за отлично выполненную работу. Понимали друг друга буквально с полуслова. Всем рекомендую.