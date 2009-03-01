Advark

Эдуард Advark

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Студия дизайна CRWeb.ru

Студия web-дизайна «CRWeb.ru» предлагает такие услуги, как разработка сайтов (или изготовление сайтов), разработка Интернет – магазина (или изготовление интернет магазина), а также размещение сайта и хостинг, дизайн сайта, продвижение сайта, оптимизация сайта, раскрутка сайта.

Критерии, которых мы придерживаемся:

-Грамотный подход к созданию сайта — основа того, каким увидят сайт посетители.

-Политика нашей компании — разработка сайтов с индивидуальным подходом к каждому проекту.

  • Нанести текст

    Есть готовое изображение. Нужно нанести на него красиво текст. Работы на 5-15 минут. Кто возьмётся? И за сколько?

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Продвижение

    Нужно продвинуть сайт в топ-10 Яндекс, Гугль, Рамблер. Запросы: детские праздники, организация детских праздников. Интересуют Ваши цена и срок. Предложения скрыты. Смело пишите здесь. Личку не читаю.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$90
10 баллов
16 лет назад
Продвижение
Приятный заказчик, легкое общение. Оговорили все что нужно заранее. Оплата была произведена полностью. Надеюсь будем работать с Эдуардом и дальше.
Спасибо за отлично выполненную работу. Понимали друг друга буквально с полуслова. Всем рекомендую.
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