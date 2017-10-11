Быстро и качественно расшифрую ваши аудио и видео файлы! Слайд-шоу из ваших фото и видео! Видео монтаж! И многое другое В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ!!!
Дорогие друзья! Быстро и качественно выполню работу "различной степени тяжести". Видео монтаж, слайд-шоу с разрешением 4К. Расшифрую ваши аудио и видео записи НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ! Обработаю Ваши фото: фон, обтравка, цветокоррекция, реставрация старых фото и многое-многое другое! Опыт работы имеется! Качество ГАРАНТИРУЮ!!!
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Портфолио
- Макет диплома308 просмотров
Обработка фотографий
нет отзывов
$20/час
от $20от 12 часов
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$10/час
от $10от 12 часов
нет рейтинга