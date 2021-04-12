Выполню вашу работу качественно и за короткие сроки!

Работаю на себя.

Выполняю все работы связанные с курсовыми, рефератами, презентации и т.д

Так же работаю с настройками и созданием сайтов на готовых платформах. (например Wordklass)

Буду рад поработать с вами)