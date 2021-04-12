Выполню вашу работу качественно и за короткие сроки!
Работаю на себя.
Выполняю все работы связанные с курсовыми, рефератами, презентации и т.д
Так же работаю с настройками и созданием сайтов на готовых платформах. (например Wordklass)
Буду рад поработать с вами)
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$14
7 баллов
4 года назад
Скопировал курсовую
Ответный отзыв
Предлагал отредактировать работу. Не согласился(