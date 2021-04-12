Airat1050

Айрат Airat1050

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Выполню вашу работу качественно и за короткие сроки!

Работаю на себя.

Выполняю все работы связанные с курсовыми, рефератами, презентации и т.д

Так же работаю с настройками и созданием сайтов на готовых платформах. (например Wordklass)

Буду рад поработать с вами)

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Отзывы заказчиков

mister_leshiy
Алексей 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$14
7 баллов
4 года назад
Курсовая работа по гражданскому праву
Скопировал курсовую
Предлагал отредактировать работу. Не согласился(
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