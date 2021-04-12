mister_leshiy

Алексей mister_leshiy

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$32
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$32
10 баллов
4 года назад
Курсовая работа по гражданскому праву
Очень оперативная реакция, Алексей практически всегда на связи :) Рекомендую от души.
Очень хорошо выполнила работу!
Ответный отзыв
Airat1050
Айрат 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$14
9 баллов
4 года назад
Курсовая работа по гражданскому праву
Предлагал отредактировать работу. Не согласился(
Скопировал курсовую
Ответный отзыв