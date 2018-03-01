Akkludator

Антон Akkludator

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Ищу добросовестных исполнителей для развития проекта

Плачу достойно и своевременно если условия все будут соблюдены.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Доделать адаптивную верстку bootstrup

    $10

    Блог на вордпресс (http://bez-krizisa.ru)с наполовину сделанной версткой bootstrup. Что конкретно надо доделать: - До редактировать все(планшеты, смартфоны и др.) медиа запросы, в том числе и для мобильных устройств - Чтобы было как на скриншоте ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Простое оформление формы комментариев.

    $15

    Отредактировать код комментирования блога (http://bez-krizisa.ru)в вордпресе так, чтобы: 1. Смайлики были свернуты(разворачивались при наведении(без плагина)), и находились слева от кнопки отправить комментарий  и были бы в одной строке. 2. При уже ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

zhandosweb
27 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Сделать микроразметку для блога Shema.org
Спасибо большое за сотрудничество! Обращайтесь!
Просто все офигенски! Выше всяких похвал!
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