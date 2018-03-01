Akkludator

Блог bez-krizisa.ru пока еще без контента. Что необходимо: -сделать грамотную микроразметку Shema.org Проверяю через разные сервисы.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Плачу достойно и своевременно если условия все будут соблюдены.
Блог bez-krizisa.ru пока еще без контента. Что необходимо: -сделать грамотную микроразметку Shema.org Проверяю через разные сервисы.
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