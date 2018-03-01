Akkludator

Блог на вордпресс (http://bez-krizisa.ru)с наполовину сделанной версткой bootstrup. Что конкретно надо доделать: - До редактировать все(планшеты, смартфоны и др.) медиа запросы, в том числе и для мобильных устройств - Чтобы было как на скриншоте ...