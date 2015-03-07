Akpars

Павел Akpars

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Кто хочет что-то сделать, ищет средства. Кто не хочет - причину

  • GIF-баннер

    Здравствуйте! Нужен GIF-баннер Размер: 728x90 на этот сайт http://akpars.tayga8.ru   сколько будет стоить?.Спасибо

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение сайта в соц сетях

    $8

    Нужно увеличить численность сообщества. Социальная сеть: ВКонтакте (https://vk.com/club86384931) и Однокласниках (http://ok.ru/group/54519238164492) Численность группы увеличить на:2000 Подписчики должны быть живые, не фейки и не боты. регион: Санкт-Петербург и Ленинградская область ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад