Нужно увеличить численность сообщества. Социальная сеть: ВКонтакте (https://vk.com/club86384931) и Однокласниках (http://ok.ru/group/54519238164492) Численность группы увеличить на:2000 Подписчики должны быть живые, не фейки и не боты. регион: Санкт-Петербург и Ленинградская область ...