Основные требования: - Сделать текст читабельным - Отформатировать текст в едином стиле: отсупы,списки (bullet list), размер шрифта, цвет - Создать единый задний фон для всех слайдов (желательно использовать тот же фон, который показан в приложенной презентации - 1.jpg) - ...