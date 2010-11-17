AkvelonRU

Александр AkvelonRU

 
39 летРоссия/Иваново
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Разработка UI/UX для Windows Phone 8 приложения

    $50

    Необходимо создать дизайн для простого мобильного приложения, написанного под Windows Phone 8 (2-3 скрина + about + settings). - Разработка wireframe/mockup (2-3 скрина) - Подготовка drawable для утвержденного UI/UX Детали приложения обсудим лично.

    Дизайн мобильных приложений2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать PowerPoint презентацию

    Основные требования: - Сделать текст читабельным - Отформатировать текст в едином стиле: отсупы,списки (bullet list), размер шрифта, цвет - Создать единый задний фон для всех слайдов (желательно использовать тот же фон, который показан в приложенной презентации - 1.jpg) - ...

    PowerPoint
    Презентации9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн существующей презентации

    Необходимо сделать корпоративный (деловой) дизайн для существующей презентации в .pptx фомате: - Изменить шрифты - Отформатировать текст в едином стиле (отсупы,списки (bullet list), размер шрифта, цвет) - Добавить картинки, иконки, графики, иллюстрации и т.д. (в зависимости от ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад