Необходимо создать дизайн для простого мобильного приложения, написанного под Windows Phone 8 (2-3 скрина + about + settings). - Разработка wireframe/mockup (2-3 скрина) - Подготовка drawable для утвержденного UI/UX Детали приложения обсудим лично.
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- $50Дизайн мобильных приложений2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Основные требования: - Сделать текст читабельным - Отформатировать текст в едином стиле: отсупы,списки (bullet list), размер шрифта, цвет - Создать единый задний фон для всех слайдов (желательно использовать тот же фон, который показан в приложенной презентации - 1.jpg) - ...Презентации9 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать корпоративный (деловой) дизайн для существующей презентации в .pptx фомате: - Изменить шрифты - Отформатировать текст в едином стиле (отсупы,списки (bullet list), размер шрифта, цвет) - Добавить картинки, иконки, графики, иллюстрации и т.д. (в зависимости от ...Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад