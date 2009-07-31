Здравствуйте ув. фрилансеры. Требуется перевод текста с русского языка на французский язык.. Общий объем русского текста ~ 50 стр. К сожалению, располагаю небольшим бюджетом, поэтому пишите РЕАЛЬНЫЕ цены за перевод. ...
Ответственно,качественно,быстро...
Владение огромным колличеством языков.В совершенстве английский,немецкий,французский,итальянский,испанский,арабский
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- Переводы13 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте ув. фрилансеры. Требуется создание дипломной работы по теме: "Интенсивные методы(методики) обучения французскому языку (+ пример летняя школа Франции в Vichy - CAVILAM)". Работа пишется на русском языке. Общий объем: 50 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день ув. фрилансеры. Требуется создание дипломной работы на французском языке. Ищу именно знающего человека, который сможет выполнить качественную работу с грамотным французским. Тему работы скину при разговоре. Диплом на 60-70 стр. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад