Alchemist

Александр Alchemist

 
67 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Ответственно,качественно,быстро...

Владение огромным колличеством языков.В совершенстве английский,немецкий,французский,итальянский,испанский,арабский

  • Перевод с русского языка на французский

    Здравствуйте ув. фрилансеры. Требуется перевод текста с русского языка на французский язык.. Общий объем русского текста ~ 50 стр. К сожалению, располагаю небольшим бюджетом, поэтому пишите РЕАЛЬНЫЕ цены за перевод. ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дипломная работа

    Здравствуйте ув. фрилансеры. Требуется создание дипломной работы по теме: "Интенсивные методы(методики) обучения французскому языку (+ пример летняя школа Франции в Vichy - CAVILAM)". Работа пишется на русском языке. Общий объем: 50 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дипломная работа на французском языке

    Добрый день ув. фрилансеры. Требуется создание дипломной работы на французском языке. Ищу именно знающего человека, который сможет выполнить качественную работу с грамотным французским. Тему работы скину при разговоре. Диплом на 60-70 стр. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад