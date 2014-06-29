Нужно доработать модуль выгрузки в Яндекс.Маркет скрипт ShopCMS 3.1
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Нужно доработать модуль выгрузки в Яндекс.Маркет скрипт ShopCMS 3.1
Здравствуйте, Выгрузка товаров в Яндекс Маркет. Как с вами связаться по скайпу.?
Требуется правка Корзины на сайте http://dostavkada.ru/cart.html Оцените стоимость работы https://docs.google.com/document/d/1Ax6KaG3nGn47tMpz4S5vNiK2fNuleYa_i9cID-p0Ip8/edit?pli=1
Требуется удаленный программист со знанием скрипта ShopCMS для правки сайта и шаблона http://dostavkada.ru/index.php
Требуется удаленный программист со знанием скрипта ShopCMS для правки сайта и шаблона