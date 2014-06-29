Aleexx

Алекс Ионов Aleexx

 
32 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Модуль Яндекс.Маркет скрипта - ShopCMS 3.1
Хорошая коммуникация и отличная постановка задачи. Своевременнея оплата. Рекомендую Александра, как отличного заказчика. Александр, спасибо!
Отличная коммуникация, быстро и качественно выполнил работу с подробным отчётом! Разъяснил все нюансы. Обязательно обращусь ещё!
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