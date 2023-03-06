Aleftina-19

Алевтина Aleftina-19

 
27 летКазахстан/Санкт-Петербург
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Т 3 на разработку магазина автозапчастей

    ТЗ на разработку интернет-магазина автозапчастей. Разработать интернет-магазин запчастей для авто. У магазина должна быть админка для управления товарами. Нужна синхронизация с 1С остатков. Требуется подтягивать цены конкурентов с сайта Emex.ru по артикулу товара и отображать в админке ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Разработать интернет-магазин запчастей для авто

    Разработать интернет-магазин запчастей для авто. У магазина должна быть админка для управления товарами. Нужна синхронизация с 1С остатков.Требуется подтягивать цены конкурентов с сайта [url=http://emex.ru/]Emex.ru[/url] по артикулу товара и отображать в админке для менеджера. Также требуется уведомление по ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Разработать Интернет-магазин запчастей для авто

    Разработать интернет-магазин запчастей для авто. У магазина должна быть админка для управления товарами. Нужна синхронизация с 1С остатков.Требуется подтягивать цены конкурентов с сайта [url=http://emex.ru/]Emex.ru[/url] по артикулу товара и отображать в админке для менеджера. Также требуется уведомление по ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Разработать интернет-магазин запчастей для авто

    Разработать интернет-магазин запчастей для авто. У магазина должна быть админка для управления товарами. Нужна синхронизация с 1С остатков. Требуется подтягивать цены конкурентов с сайта Emex.ru по артикулу товара и отображать в админке для менеджера. Также требуется ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Написание и размещение текстов на сайтах

    $10

    Ищу копирайтеров для написания и размещения отзывов на разных площадках. Стоимость от 100 руб. за отзыв, оплата сдельная, заказов много.  Подробнее про суть работы и оплату при личной беседе.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг80 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад
Отзывы фрилансеров
SellerExpert
26 летКазахстан
год в сервисе
Был
3 месяца назад
$250
10 баллов
10 месяцев назад
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Спасибо за сотрудничество !
Продвигаю свою кондитерскую по изготовлению зефира, пастилы и тирамису по особым авторским рецептам. Без знающего помощника не обойтись. Сергей грамотно настроил контекстную рекламу в Яндекс, есть подвижки и результаты. Большое спасибо.
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