Aleftina-19

Разработать интернет-магазин запчастей для авто. У магазина должна быть админка для управления товарами. Нужна синхронизация с 1С остатков.Требуется подтягивать цены конкурентов с сайта [url=http://emex.ru/]Emex.ru[/url] по артикулу товара и отображать в админке для менеджера. Также требуется уведомление по ...