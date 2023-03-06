Aleftina-19

ТЗ на разработку интернет-магазина автозапчастей. Разработать интернет-магазин запчастей для авто. У магазина должна быть админка для управления товарами. Нужна синхронизация с 1С остатков. Требуется подтягивать цены конкурентов с сайта Emex.ru по артикулу товара и отображать в админке ...
- Интернет-магазины6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Разработать интернет-магазин запчастей для авто. У магазина должна быть админка для управления товарами. Нужна синхронизация с 1С остатков.Требуется подтягивать цены конкурентов с сайта [url=http://emex.ru/]Emex.ru[/url] по артикулу товара и отображать в админке для менеджера. Также требуется уведомление по ...Закрыт6 месяцев назад
Разработать интернет-магазин запчастей для авто. У магазина должна быть админка для управления товарами. Нужна синхронизация с 1С остатков.Требуется подтягивать цены конкурентов с сайта [url=http://emex.ru/]Emex.ru[/url] по артикулу товара и отображать в админке для менеджера. Также требуется уведомление по ...Закрыт6 месяцев назад
Разработать интернет-магазин запчастей для авто. У магазина должна быть админка для управления товарами. Нужна синхронизация с 1С остатков. Требуется подтягивать цены конкурентов с сайта Emex.ru по артикулу товара и отображать в админке для менеджера. Также требуется ...Закрыт6 месяцев назад
- $10
Ищу копирайтеров для написания и размещения отзывов на разных площадках. Стоимость от 100 руб. за отзыв, оплата сдельная, заказов много. Подробнее про суть работы и оплату при личной беседе.Копирайтинг80 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Настроить контекстную рекламу в Яндекс для моего архитектурно-дизайнерского бюроКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен10 месяцев назад