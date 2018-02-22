Aleksei-RSYA

Специалист по контекстной рекламе.

Добрый день!

Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернет-рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

Жду от Вас ответа.