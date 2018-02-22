Aleksei-RSYA

Добрый день! Нужно создать недорого сайт визитку для настройки РСЯ. Жду предложений. Детали обсудим.
Сайты «под ключ»22 заявки
Закрыт
7 лет назад
Добрый день!
Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернет-рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
Жду от Вас ответа.
Добрый день! Нужно создать недорого сайт визитку для настройки РСЯ. Жду предложений. Детали обсудим.