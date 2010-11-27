Alen_studio

Александр Губанов Alen_studio

 
36 летРоссия/Воронеж
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
Nikola222
Васильев 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$500
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга