Контент редактор

1/ Заполнение страниц / групп на Фейсбуке, Одноклассники материалами, фотографиями и новостями.

Мои проекты:

Фейсбук - https://www.facebook.com/vitaminux.ru, https://www.facebook.com/ptichka.md, https://www.facebook.com/groups/pozitivptichka.md, https://www.facebook.com/groups/ptichka.md/

Одноклассники - http://www.ok.ru/ptichkamd, http://www.ok.ru/vitaminux

2/ Обработка картинок в PNG - из обычной картинки сделаю картинку с прозрачным фоном, так что вы сможете использовать ее для презентации,

веб-сайтов, открыток и т.д.

картинка на однотонном фоне -5$, прозрачный фон по краям - 10$, обрезка 1 объекта из более объектов - 20$