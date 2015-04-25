Контент редактор
1/ Заполнение страниц / групп на Фейсбуке, Одноклассники материалами, фотографиями и новостями.
Мои проекты:
Фейсбук - https://www.facebook.com/vitaminux.ru, https://www.facebook.com/ptichka.md, https://www.facebook.com/groups/pozitivptichka.md, https://www.facebook.com/groups/ptichka.md/
Одноклассники - http://www.ok.ru/ptichkamd, http://www.ok.ru/vitaminux
2/ Обработка картинок в PNG - из обычной картинки сделаю картинку с прозрачным фоном, так что вы сможете использовать ее для презентации,
веб-сайтов, открыток и т.д.
картинка на однотонном фоне -5$, прозрачный фон по краям - 10$, обрезка 1 объекта из более объектов - 20$
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
#376
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3936