О себе:
Здравствуйте! Я Александр, Web Developer c большим опытом в разработке сайтов и их доработке. Работаю с использованием современных технологий, пишу чистый и понятный код.
Основная платформа разработки - WordPress : сайты, сайты-визитки, лендинги, интернет-магазины, плагины, темы. К работе по проекту всегда подхожу творчески и ответственно.
Моя задача - что бы Вам понравился результат!
Если нужен особый подход либо условия к Вашему проекту, я всегда готов пойти на встречу и предложить оптимальное решение.
Мои навыки:
HTML5 / CSS3 / SCSS / SASS / WebPack / Vite / Bootstrap4 / JS / jQuery;
PHP / Wordpress / Laravel / React.js / Vue.js;
Data scrapping / API Services integration / API Development / Microservices Architecture /
Payment services integration / Asynchrony executed code /
Что я могу предложить Вам:
Разумную цену
Я всегда трезво оцениваю объем работы и выдаю честную оценку своему труду
Качество исполнения.
Качественно написанный код, максимальная оптимизация для скорости загрузки сайта, полная кроссбраузерность и адаптивность.
Будь то iPhone последнего поколения или дедушкин телефон - Ваш сайт будет отображаться в лучшем виде!
Реальные сроки.
Покажите мне макет и ТЗ - я назову Вам день сдачи проекта.
Если во время рабочего процесса у Вас возникают идеи или желание улучшить свой проект, я с радостью выслушаю их и назову дополнительное время на их реализацию.
Свяжитесь со мной:
Мобильный/WhatsApp: +38 (063) 723-70-54
Telegram: @alexfree441
E-mail: [email protected]
Портфолио
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