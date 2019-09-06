AlexFree441

Александр Мочульський AlexFree441

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 дней назад
Web Developer

О себе:

Здравствуйте! Я Александр, Web Developer c  большим опытом в разработке сайтов и их доработке. Работаю с использованием современных технологий, пишу чистый и понятный код.

Основная платформа разработки - WordPress : сайты, сайты-визитки, лендинги, интернет-магазины, плагины, темы. К работе по проекту всегда подхожу творчески и ответственно.

Моя задача - что бы Вам понравился результат!

Если нужен особый подход либо условия к Вашему проекту, я всегда готов пойти на встречу и предложить оптимальное решение.

Мои навыки:

HTML5 /  CSS3 /  SCSS /  SASS /  WebPack / Vite / Bootstrap4 / JS / jQuery;

PHP / Wordpress / Laravel / React.js / Vue.js;

Data scrapping     /     API Services integration     /     API Development     /     Microservices Architecture  /

Payment services integration  /  Asynchrony executed code /     

Что я могу предложить Вам:

Разумную цену

Я всегда трезво оцениваю объем работы и выдаю честную оценку своему труду

Качество исполнения.

Качественно написанный код, максимальная оптимизация для скорости загрузки сайта, полная кроссбраузерность и адаптивность.

Будь то iPhone последнего поколения или дедушкин телефон - Ваш сайт будет отображаться в лучшем виде!

Реальные сроки.

Покажите мне макет и ТЗ  - я назову Вам день сдачи проекта.

Если во время рабочего процесса у Вас возникают идеи или желание улучшить свой проект, я с радостью выслушаю их  и назову дополнительное время на их реализацию.

Свяжитесь со мной:

Мобильный/WhatsApp: +38 (063) 723-70-54

Telegram: @alexfree441

E-mail: [email protected]

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

tomik
52 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Сайт для турагенства
все выполнил отлично.
Очень приятный заказчик. Было приятно работать вместе.
Ответный отзыв
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Встроить калькулятор на сайте
WordPress
Быстро, качественно, профессионально. Мои однозначные рекомендации!
Хорошо поставленная задача и незамедлительная оплата. Рекомендую к сотрудничеству .
Ответный отзыв
krisszhur
Кристина 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта под Wordpress
FigmaWordPress
Александр быстро и качественно выполнил заказ, было приятно иметь с ним дело!
Четко поставленная задача, оплата сразу после выполненной работы. однозначно рекомендую, Было приятно иметь дело.
Ответный отзыв
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать экспорт данных в файл с сайта Webasyst
Webasyst
Александр помог по довольно срочному вопросу - оперативно, качественно!
Задачу изложили понятно, быстро договорились о выполнении. Оплата была незамедлительно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$15/час
от $500от 5 дней
#265
Веб-программирование
1 отзыв
$15/час
от $100от 1 дня
#1011
HTML-верстка
1 отзыв
$12/час
от $100от 1 дня
#1218