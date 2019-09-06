Web Developer

О себе:

Здравствуйте! Я Александр, Web Developer c большим опытом в разработке сайтов и их доработке. Работаю с использованием современных технологий, пишу чистый и понятный код.

Основная платформа разработки - WordPress : сайты, сайты-визитки, лендинги, интернет-магазины, плагины, темы. К работе по проекту всегда подхожу творчески и ответственно.

Моя задача - что бы Вам понравился результат!

Если нужен особый подход либо условия к Вашему проекту, я всегда готов пойти на встречу и предложить оптимальное решение.

Мои навыки:

HTML5 / CSS3 / SCSS / SASS / WebPack / Vite / Bootstrap4 / JS / jQuery;

PHP / Wordpress / Laravel / React.js / Vue.js;

Data scrapping / API Services integration / API Development / Microservices Architecture /

Payment services integration / Asynchrony executed code /

Что я могу предложить Вам:

Разумную цену

Я всегда трезво оцениваю объем работы и выдаю честную оценку своему труду

Качество исполнения.

Качественно написанный код, максимальная оптимизация для скорости загрузки сайта, полная кроссбраузерность и адаптивность.

Будь то iPhone последнего поколения или дедушкин телефон - Ваш сайт будет отображаться в лучшем виде!

Реальные сроки.

Покажите мне макет и ТЗ - я назову Вам день сдачи проекта.

Если во время рабочего процесса у Вас возникают идеи или желание улучшить свой проект, я с радостью выслушаю их и назову дополнительное время на их реализацию.

Свяжитесь со мной:

Мобильный/WhatsApp: +38 (063) 723-70-54

Telegram: @alexfree441

E-mail: [email protected]