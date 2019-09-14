krisszhur

Кристина krisszhur

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$380
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Правки по opencart

    Требуются правки шаблона Opencart для интернет-магазина техники. Необходимо сделать русификацию, исправить проблемы с меню, подкорректировать графические элементы и ссылки. Ищем специалиста для выполнения задач.

    Opencart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO блога на Wordpress

    Нужно настроить поисковую оптимизацию, добавить все необходимые плагины WP (транслит ссылок, прописи заголовков, мета данных и т.д.) Можно оговорить условия ведения рекламной кампании Сайт roditelstvo.org Прошу в заявке писать сроки и стоимость

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка сайта под Wordpress

    Нужна адаптивная верстка/доработка шаблона Wordpress по макету Figma  4 страницы: Главная (Блог), Перечень блогов, Обо мне, Контакты Изменить: шапку сайта, слайдер, кнопку CTA, шрифты,  футер, форму обратной связи Добавить плавующую ...

    FigmaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

truebusinessboss
Николай 
51 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
SEO блога на Wordpress
WordPress
Спасибо за сотрудничество! Обращайтесь!
Быстрая и качественная оптимизация сайта, так же поделился полезными советамм) Продолжаем сотрудничество на постоянной основе. Рекомендую!
Ответный отзыв
alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$350
10 баллов
6 лет назад
HTML+CSS Верстка многостраничного сайта
BootstrapCSSFigmaHTMLjQuery
Все на высшем уровне! Всем рекомендую к сотрудничеству!
Отличный чистый код, работа выполнена в срок и очень качественно. Всегда был на связи, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
AlexFree441
36 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта под Wordpress
FigmaWordPress
Четко поставленная задача, оплата сразу после выполненной работы. однозначно рекомендую, Было приятно иметь дело.
Александр быстро и качественно выполнил заказ, было приятно иметь с ним дело!
Ответный отзыв