Требуются правки шаблона Opencart для интернет-магазина техники. Необходимо сделать русификацию, исправить проблемы с меню, подкорректировать графические элементы и ссылки. Ищем специалиста для выполнения задач.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно рекомендаций
$380
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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- Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно настроить поисковую оптимизацию, добавить все необходимые плагины WP (транслит ссылок, прописи заголовков, мета данных и т.д.) Можно оговорить условия ведения рекламной кампании Сайт roditelstvo.org Прошу в заявке писать сроки и стоимостьПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужна адаптивная верстка/доработка шаблона Wordpress по макету Figma 4 страницы: Главная (Блог), Перечень блогов, Обо мне, Контакты Изменить: шапку сайта, слайдер, кнопку CTA, шрифты, футер, форму обратной связи Добавить плавующую ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $370
Адаптивная верстка сайта на Bootstrap 4 (1440, 768) по Figma макету (Desktop/Mobile) +версия для слабовидящих (jQuery плагин) 2 раздела сайта: 1 главная + 6 внутренних ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Спасибо за сотрудничество! Обращайтесь!
Ответный отзыв
Быстрая и качественная оптимизация сайта, так же поделился полезными советамм) Продолжаем сотрудничество на постоянной основе. Рекомендую!
$350
10 баллов
6 лет назад
BootstrapCSSFigmaHTMLjQuery
Все на высшем уровне! Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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$150
10 баллов
6 лет назад
FigmaWordPress
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Ответный отзыв
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