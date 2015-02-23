Графический дизайн, дизайн корпоративной айдентики, веб-дизайн, дизайн презентаций и медиакитов.
Победы в конкурсах:
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Портфолио
- Логотип сети автомоек "АКВАСТАР"341 просмотр
- Логотип для компании "ISO Master"312 просмотров
- Логотип для НПК "Укрэкопром"563 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель, правильно понял поставленную задачу и справился с ней на все 120%, логотип получился живым и вызывает только положительные эмоции, осталось персонажу только имя придумать. В исходных файлах предоставил несколько цветовых решений, и преподнес несколько идей по дальнейшему использованию данного логотипа. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
С Павлом легко и комфортно работать. Интересный проект. Четкая постановка задачи. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$50
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за участие в конкурсе. Отличная работа.
Ответный отзыв
Четко сформулированное задание. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
10 лет назад
Все ок, логотип полностью устроил, рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично. Четкая формулировка задачи. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
10 лет назад
Александр отлично уловил суть логотипа, который мы хотели видеть -не смотря на описание в буквально несколько предложений. И не менее отлично его визуализировал в наш новый логотип. Спасибо Александру за качественную работу.
Ответный отзыв
Со Светланой легко и удобно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.