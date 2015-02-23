Отличный исполнитель, правильно понял поставленную задачу и справился с ней на все 120%, логотип получился живым и вызывает только положительные эмоции, осталось персонажу только имя придумать. В исходных файлах предоставил несколько цветовых решений, и преподнес несколько идей по дальнейшему использованию данного логотипа. Рекомендую к сотрудничеству!