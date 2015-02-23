AlexSG

Александр AlexSG

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Графический дизайн, дизайн корпоративной айдентики, веб-дизайн, дизайн презентаций и медиакитов.

Победы в конкурсах:

www.weblancer.net/contests/665778.html 

www.weblancer.net/contests/685382.html

www.weblancer.net/contests/693237.html

www.weblancer.net/contests/753754.html

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Отзывы заказчиков

1stst
Павел 
31 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа для сети автомоек
Отличный исполнитель, правильно понял поставленную задачу и справился с ней на все 120%, логотип получился живым и вызывает только положительные эмоции, осталось персонажу только имя придумать. В исходных файлах предоставил несколько цветовых решений, и преподнес несколько идей по дальнейшему использованию данного логотипа. Рекомендую к сотрудничеству!
С Павлом легко и комфортно работать. Интересный проект. Четкая постановка задачи. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
obana1
Ольга 
43 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Логотип для сервиса покупок за рубежем
Спасибо за участие в конкурсе. Отличная работа.
Четко сформулированное задание. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Kostyrko
Борис 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа
Все ок, логотип полностью устроил, рекомендую.
Все отлично. Четкая формулировка задачи. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
sveta_ukrecoprom
Светлана 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Научно-производственная компания "Укрэкопром"
Александр отлично уловил суть логотипа, который мы хотели видеть -не смотря на описание в буквально несколько предложений. И не менее отлично его визуализировал в наш новый логотип. Спасибо Александру за качественную работу.
Со Светланой легко и удобно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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