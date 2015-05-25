Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен58 заявок2746 просмотров
#1$50

Требуется логотип для сайта iso-master.ru

Никаких излишеств не нужно, просто приятный шрифт и удачное сочетание цветов. Цвет (а) могут быть любыми — главное, чтоб выглядело красиво. На нынешний внешний вид сайта оглядываться не нужно - он скоро изменится.

10 лет назад
Kostyrko
Борис 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Победитель конкурса

AlexSG
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
#1
Все ок, логотип полностью устроил, рекомендую.
Все отлично. Четкая формулировка задачи. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

AlexSG
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
#1

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