Разработка логотипа

# 1 — $ 50

Требуется логотип для сайта iso-master.ru

Никаких излишеств не нужно, просто приятный шрифт и удачное сочетание цветов. Цвет (а) могут быть любыми — главное, чтоб выглядело красиво. На нынешний внешний вид сайта оглядываться не нужно - он скоро изменится.