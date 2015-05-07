Печать круглая стандартная с логотипом для военной части.

Нужен макет круглой стандартной печати с логотипом внутри для батальона материального обеспечения.

По итогу хочу получить исходник макета (в cdr или фотошопе) печати без надписей по кругу, но с логотипом внутри. Логотип тоже нужно разработать (есть черновик-можно его обрисовать.)

Круглая печать 4,2 диаметр круга

По кругу надпись : "батальон материального обеспечения"

Пустой внутренний круг под надпись- номер военной части, город разделенные звездочками - это будем вписывать сами.

внутри печати- логотип- Военный КАМАЗ или 2 шт на фоне крыльев или щита, можно заменить на полевую кухню

сроки- максимум 1 день

оплата через Яндекс- деньги.

Виктория