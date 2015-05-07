Здравствуйте! Мы - стартап в области консалтинга и нам нужен правильный логотип. Суть нашей деятельности - помощь клиентам в открытии и развитии батутных центров. Батутный центр - это место, где люди ...
Печать круглая стандартная с логотипом для военной части.
Нужен макет круглой стандартной печати с логотипом внутри для батальона материального обеспечения.
По итогу хочу получить исходник макета (в cdr или фотошопе) печати без надписей по кругу, но с логотипом внутри. Логотип тоже нужно разработать (есть черновик-можно его обрисовать.)
Круглая печать 4,2 диаметр круга
По кругу надпись : "батальон материального обеспечения"
Пустой внутренний круг под надпись- номер военной части, город разделенные звездочками - это будем вписывать сами.
внутри печати- логотип- Военный КАМАЗ или 2 шт на фоне крыльев или щита, можно заменить на полевую кухню
сроки- максимум 1 день
оплата через Яндекс- деньги.
Виктория
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