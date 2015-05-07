Печать круглая стандартная с логотипом для военной части.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок295 просмотров

Нужен макет круглой стандартной печати с логотипом внутри для батальона материального обеспечения.

По итогу хочу получить исходник макета (в cdr или фотошопе) печати без надписей по кругу, но с логотипом внутри. Логотип тоже нужно разработать (есть черновик-можно его обрисовать.)

Круглая печать 4,2 диаметр круга

По кругу надпись : "батальон материального обеспечения"

Пустой внутренний круг под надпись- номер военной части, город разделенные звездочками - это будем вписывать сами.

внутри печати- логотип- Военный КАМАЗ или 2 шт на фоне крыльев или щита, можно заменить на полевую кухню

сроки- максимум 1 день

оплата через Яндекс- деньги.

Виктория

10 лет назад
Vikki_PD
38 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$30
1 день
Рекомендую Александра к сотрудничеству. Все что было необходимо сделал быстро, легко было найти общий язык, приятное сотрудничество. Работа выполнена оперативно. Спасибо большое!
Виктория замечательный человек и заказчик. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству. Задача поставлена ясно и понятно, заказчик знает что хочет - это самое главное, сотрудничество с Викторией легкое и приятное! Оплата мгновенная. Буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад