Любое web решение для вашего бизнеса
Чем я занимаюсь :
- Верстка (адаптивная) сайтов HTML5 + CSS3 + Javascript
- Разработка или интеграция шаблонов (Joomla, Opencart, Modx)
- Разработка модулей или админки для Opencart
- Разработка модулей и плагинов для CMS и CMF (модуль расчета доставки, эквайринг, галереи и т.д.)
- Разработка сайта под ключ HTML + CSS3 + Javascript + PhP
- Правки существующего проекта (верстка + программирование)
- Разработка приложений на Vue Js / React Js
- Создание масштабных проектов для VK Mini Apps
- Интеграция различных Api на интернет проект (ICO, YandexMaps и т.д.)
- Разработка функционала (парсера) импорта товаров и категорий из 1С или других источников (XML, CSV, Exel) на ваш сайт (CMS)
- Разработка сервисов Rest Api и Web приложений на Yii1/2
- Разработка на Node Js / React / Vue Js
Мой сайт (портфолио) http://profile.alexzgroup.ru/
При заказе Landing Page установка на CMF Modx бесплатно!
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
5 лет назад
Opencart
Задание выполнил без замечаний. Рекомендую
Ответный отзыв
С данным заказчиком проблем нет, работать можно смело!
$20
10 баллов
5 лет назад
Хорошая работа. Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, можно смело работать.
$175
10 баллов
5 лет назад
Все отлично, рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятно работать
$120
10 баллов
5 лет назад
HTMLMODX
Хороший исполнитель - рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую!
$210
10 баллов
8 лет назад
Opencart
Спасибо, Александру за быструю, четкую работу! Все сделано на отлично и в срок! Всегда на связи! Подходит к своей работе с ответственностью! Рекомендую! Будем теперь всегда к нему обращаться!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с заказчиком, предоплата без проблем, всегда на связи по всем вопросам, если будете иметь с ним дело - не пожалеете!
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