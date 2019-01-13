AlexZGroop

Александр AlexZGroop

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Любое web решение для вашего бизнеса

Чем я занимаюсь :

  • Верстка (адаптивная) сайтов HTML5 + CSS3 + Javascript
  • Разработка или интеграция шаблонов  (Joomla, Opencart, Modx)
  • Разработка модулей или админки для Opencart
  • Разработка модулей и плагинов для CMS и CMF (модуль расчета доставки, эквайринг, галереи и т.д.)
  • Разработка сайта под ключ HTML + CSS3 + Javascript + PhP
  • Правки существующего проекта (верстка + программирование)
  • Разработка приложений на Vue Js / React Js
  • Создание масштабных проектов для VK Mini Apps
  • Интеграция различных Api на интернет проект (ICO, YandexMaps и т.д.)
  • Разработка функционала (парсера) импорта товаров и категорий из 1С или других источников (XML, CSV, Exel) на ваш сайт (CMS)
  • Разработка сервисов Rest Api и Web приложений на Yii1/2
  • Разработка на Node Js / React / Vue Js
Звоните +79087981729, пишите vk: https://vk.com/sashazotov1, skype: live:.cid.acf7131badfbf635

Мой сайт (портфолио) http://profile.alexzgroup.ru/

При заказе Landing Page установка на CMF Modx бесплатно!

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Отзывы заказчиков

aleks2012
46 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Нужно прикрутить блок категории товаров Опенкарт 3
Opencart
Задание выполнил без замечаний. Рекомендую
С данным заказчиком проблем нет, работать можно смело!
Ответный отзыв
OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Настроить форму с загрузкой фала на лендинге
Хорошая работа. Спасибо.
Отличный заказчик, можно смело работать.
Ответный отзыв
mihan777
Михаил 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$175
10 баллов
5 лет назад
Верстка сайта с функцией наложения текстуры на выбранный элемент
Все отлично, рекомендую
Отличный заказчик, приятно работать
Ответный отзыв
WebSockratStudio
Андрей 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-5)
$120
10 баллов
5 лет назад
Перенос информационного сайта с HTML на MODx Evolution - СРОЧНО!
HTMLMODX
Хороший исполнитель - рекомендую!
Хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
katy_konfetka
Катя 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$210
10 баллов
8 лет назад
Перенос интернет-магазина на OpenCart
Opencart
Спасибо, Александру за быструю, четкую работу! Все сделано на отлично и в срок! Всегда на связи! Подходит к своей работе с ответственностью! Рекомендую! Будем теперь всегда к нему обращаться!
Очень понравилось работать с заказчиком, предоплата без проблем, всегда на связи по всем вопросам, если будете иметь с ним дело - не пожалеете!
Ответный отзыв
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