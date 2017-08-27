katy_konfetka

Катя Иванова katy_konfetka

 
34 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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$210
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • GIF-баннер

    $15

    Разработка и создание продающего и яркого gif-баннера, интернет-магазина сексшоповской тематики, для рекламы на тематических порталах. Примеры работ обязательны! Спсаибо

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlexZGroop
Александр 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$210
10 баллов
6 лет назад
Перенос интернет-магазина на OpenCart
Очень понравилось работать с заказчиком, предоплата без проблем, всегда на связи по всем вопросам, если будете иметь с ним дело - не пожалеете!
Спасибо, Александру за быструю, четкую работу! Все сделано на отлично и в срок! Всегда на связи! Подходит к своей работе с ответственностью! Рекомендую! Будем теперь всегда к нему обращаться!
Ответный отзыв
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
GIF-баннер
Одно удовольствие сотрудничать с Катей. Никаких проблем, только положительные эмоции. Конечно же, рекомендую Катю как надежного клиента.
Отличная работа! Спасибо большое! Человек знает свое дело. Все быстро и качественно!
Ответный отзыв
mbkf1989
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$83
10 баллов
6 лет назад
Создание группы ВК
Спасибо за сотрудничество! Меня все устроило, задание было ясно и оплата быстрая. Рекомендую выбирать этого работодателя.
Все качественно, все в срок и всегда на связи! Спасибо. Рекомендую
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