katy_konfetka

$80
Необходимо доработать интернет магазин на OpenCart. 1. Обновить OpenCart тк сейчас на нем вирус, а после удаления он слетит. 2. Добавить в меню разделы 3. Добавить блок 4. Изменение корзины
Интернет-магазины11 заявок
Закрыт
6 лет назад
Необходимо доработать интернет магазин на OpenCart. 1. Обновить OpenCart тк сейчас на нем вирус, а после удаления он слетит. 2. Добавить в меню разделы 3. Добавить блок 4. Изменение корзины
Поменять действующий движок магазина на опенкард. Сайт pwdpoppers.ru Очень важны сроки выполнения. При выполнении поставленной задачи в течении 5-ти дней - 200$ более 5-ти - 150$
Разработка и создание продающего и яркого gif-баннера, интернет-магазина сексшоповской тематики, для рекламы на тематических порталах. Примеры работ обязательны! Спсаибо
Добрый день. Необходимо обновить группу ВК для интернет-магазина. Изменить дизайн и тп.