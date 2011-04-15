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Алексей
Alex_Gregory
Alex_Gregory
50 лет
Россия
/
Моршанск
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Валерий Фатовский
infos
56 лет
Россия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
31 отзыв
(-1)
$1
0 баллов
13 лет назад
Программа для видеоконференций
С момента начала исполнения заказа прошло 6 месяцев. Сначала завтраками кормил, потом просто исчез. Судите сами.
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Отзывы заказчиков
1
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