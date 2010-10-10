Программа для видеоконференций

Требуется разработать программу, состоящую из двух независимых модулей и ведущую видео и аудио трансляцию между двумя и более системами расположенных в интернете и имеющие установку данных модулей. Программа должна быть основана на подобии систем видеонаблюдения через интернет или локальную сеть.

1. Модуль программа оператор установлена локально на компьютере оператора.

Программа должна иметь интерфейс, где расположено окно для просмотра видео от клиента. Список клиентов и кнопки управления для связи со всеми клиентами или просмотра видео с камеры установленной на удаленном компьютере.

2. Модуль программа клиент

Программа должна устанавливаться на удаленном компьютере и запускаться с настройкой в автозагрузку и работать в трее. Видео и аудио связь должна осуществляться с оператором через браузер IE со страницы HTML.

Полное ТЗ при общении

Требования к исполнителю:

Знание и разработка видео систем наблюдения, трансляций через интернет.

Выполнение C++

В заявке прошу присылать

Краткое описание вашего опыта работы с подобными программами.

Предположительный вариант реализации.