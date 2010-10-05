Перенести проект с VC++ на C++builder 6

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки279 просмотров
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Перенести проект с VC++ на bilder 6. исходники прилагаю.

13 лет назад
dim5
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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