Delphi: моделирование физических процессов

Прикладное ПОЗавершен6 заявок404 просмотра
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Необходимо написать программу для лабораторной

моделирующую следующий физический процесс:

Движение заряженной частицы в электромагнитном поле

программа должна быть написана на делфи

код максимально откоментирован

вводимы переменные:

-начальные координаты расположения частицы (x0, y0, z0);

-начальная скорость частицы (Vx, Vy, Vz);

-масса частицы (M);

-заряд частицы (q);

существует выпадающеи меню(2 шт) содержащее в себе характеристику полей(магнитного и электрического):

-линейное

-постоянное

-гармоническое

//если для них потребуется ввод каких-либо данных

//следует добавить соответствующие поля и для них

суть задачи: построить в осях OXYZ график движения частицы в поле с выбранной характеристикой,

также в отдельных контейнерах(возможно Timage) вывести проекции траектории движения частицы на плоскости OX, OY, OZ

-------------------------------------------

интерефейс - простой, желательно обойтись стандартными компонентами

пояснительная записка, предназначенаz для меня чтобы знать откуда берется вся физика.

срок: до 14.10

оплата на ВМ

бюджет - студенческий (~20$)

Delphi
13 лет назад
beam018
Егор 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
apw357
48 летШвейцария
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$25
3 дня
С порученым заданием справился на отлично. Александр ведет себя очень профессионально, вникает в самую суть проблемы, делает все в сроки и в соответствии с ТЗ, приятен в общении. В процессе работы поясняет с чем он столкнулся и как это решил, что в моем случае было необходимо. Очень доволен работой. Рекомендую!
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