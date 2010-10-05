Java и звук

Здравствуйте.

Нужен человек с богатым опытом в java и в обработке звука.

Есть пример реализации готового java приложения. Есть подробные объяснения.

Требуется немного изменить согласно тз и собственно реализовать из написанного кода в рабочее приложение.

Сама программка обрабатывает поступающий звук из микрофона и делает запись. Нам надо чтобы обрабатывал файл на компе и собственно с компа и запускалось.

В дальнейшем потребуются ещё доработки. Так-что работа будет :)