Программа заполнения почтовых документов

Добрый день всем! Есть сайт, в админ панели которого необходимо выполнять одни и те же действия. А именно: нажимать на профайл человека, нажимать на кнопку отправить письмо, потом следующий, снова отправить письмо (письма все уже готовы). На ...
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Из файла Лист отправок Exel заполняются бланки для отправок почтой и наклейки адресов. Развернутое ТЗ готово - отправлю на e-mail.
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