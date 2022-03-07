Качественное продвижение сайтов с гарантией ТОП 10 в GOOGLE, ЯНДЕКС.
Цена продвижения от 5000 грн. в месяц (стоимость продвигаемых анкоров зависит от уровня конкуренции).
Сроки от 2 до 6 месяцев. После 3 месяцев, за ключевые слова которые не вошли в ТОП 10 Вы не будете оплачивать ( оплата только за те слова которые в ТОП 10)
Выведение сайтов из под фильтров и бана поисковых систем
Отчет по позициям высылается каждые 2 недели.
Так же можно просто провести работу над оптимизацией сайта без продвижения в поисковых системах.
Работы, проводимые над сайтом:
а) анализ сайта и продвигаемых страниц;
б) исправляются ошибки оптимизации продвигаемого сайта;
в) анализ релевантности страниц;
г) корректируется или пишется новый текст для продвигаемых страниц сайта;
д) создаем семантическое ядро сайта, в максимально выгодном формате;
е) выведение сайта из под фильтров поисковых систем (если например сайт присутствует в google, но забанен в яндекс);
ё) создается карта сайта;
ж) оптимизируется загрузка сайта;
Это лишь малая часть проводимых работ. Проводится комплексная работа над сайтом для выведения его в ТОП поисковых систем.
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Наполнение сайтов, интернет-магазинов контентом.
Ваш сайт можно наполнить:
а) статьями;
б) описаниями (категорий пунктов меню);
в) товарами с описанием и характеристиками, фотографиями.
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Услуги по контекстной рекламе Google Adwords:
а) подбор ключевых слов;
б) оптимизация;
в) настройка (показ только в нужное Вам время и дни недели);
г) написание объявлений;
д) минимизация цены за клик при высоких позициях в выдаче.
Бюджет от 500 грн. в месяц.
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Раскрутка и продвижение групп Вконтакте, а именно:
- создание группы - 100 грн.
- наращивание участников в группу, стоимость 1000 уч. - 180 грн.
- ведение группы (наращивание участников, публикации, лайки, репосты, выведение группы в ТОП) - 500 грн. в месяц.
По всем видам работ гарантия, высокое качество.
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