Продвижение сайтов в GOOGLE, ЯНДЕКС

Качественное продвижение сайтов с гарантией ТОП 10 в GOOGLE, ЯНДЕКС.

Цена продвижения от 5000 грн. в месяц (стоимость продвигаемых анкоров зависит от уровня конкуренции).

Сроки от 2 до 6 месяцев. После 3 месяцев, за ключевые слова которые не вошли в ТОП 10 Вы не будете оплачивать ( оплата только за те слова которые в ТОП 10)

Выведение сайтов из под фильтров и бана поисковых систем

Отчет по позициям высылается каждые 2 недели.

Так же можно просто провести работу над оптимизацией сайта без продвижения в поисковых системах.

Работы, проводимые над сайтом:

а) анализ сайта и продвигаемых страниц;

б) исправляются ошибки оптимизации продвигаемого сайта;

в) анализ релевантности страниц;

г) корректируется или пишется новый текст для продвигаемых страниц сайта;

д) создаем семантическое ядро сайта, в максимально выгодном формате;

е) выведение сайта из под фильтров поисковых систем (если например сайт присутствует в google, но забанен в яндекс);

ё) создается карта сайта;

ж) оптимизируется загрузка сайта;

Это лишь малая часть проводимых работ. Проводится комплексная работа над сайтом для выведения его в ТОП поисковых систем.

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Наполнение сайтов, интернет-магазинов контентом.

Ваш сайт можно наполнить:

а) статьями;

б) описаниями (категорий пунктов меню);

в) товарами с описанием и характеристиками, фотографиями.

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Услуги по контекстной рекламе Google Adwords:

а) подбор ключевых слов;

б) оптимизация;

в) настройка (показ только в нужное Вам время и дни недели);

г) написание объявлений;

д) минимизация цены за клик при высоких позициях в выдаче.

Бюджет от 500 грн. в месяц.

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Раскрутка и продвижение групп Вконтакте, а именно:

- создание группы - 100 грн.

- наращивание участников в группу, стоимость 1000 уч. - 180 грн.

- ведение группы (наращивание участников, публикации, лайки, репосты, выведение группы в ТОП) - 500 грн. в месяц.

По всем видам работ гарантия, высокое качество.

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