Alex_bobrov000

SEO продвижение, SEO оптимизация

Немного обо мне:Постоянно стремлюсь к новому, люблю непростые задачиОтветственно подхожу к своей работе, соблюдаю договоренностиКасательно моей специализации, это в основном поисковая оптимизация (SEO ), постоянно обучаюсь, и "+" мне нравится моя работа, считаю это главным[table]ЯзыкиРусский, Українська, English Услуги Основные: Продвижение сайтов в ТОП поисковой системы

Дополнительные: Аудит сайта, консультации ( если нужна конкретно только эта услуга)

[/table]