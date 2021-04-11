Alex_guzhvin

Александр Alex_guzhvin

 
50 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстальщик

Уже есть макет сайта и вам нужно его сверстать? Наймите опытного верстальщика. Среди ниш, для которых я уже создал сайт, есть Продажа товаров, Психология, Веб / Мобильная разработка, IT, Красота, Хобби

Мои сайты быстро загружаются (Google PageSpeed 80+)

- А зачем это нужно?

- Когда ваш покупатель заходит на сайт, он может не дождаться загрузки сайта и закрыть его — из-за этого скорость сайта важна

У меня качественная вёрстка, это увеличивает ранжирование в посковиках и помогает продовать

Одностраничный сайт на 5-6 блоков я сверстаю всего за 2 дня.

А как именно я верстаю вы можете посмотреть в ютубеhttps://clck.ru/eoxir

Напишите мне, и я посчитаю стоимость вёрстки за 15 минут. Связаться

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Отзывы заказчиков

guest_16296396478087
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Вёрстка лендинга
супер)
супер
Ответный отзыв
Reckaiiia
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Html-вёрстка
HTML
Надо было доделать сайт, с чем Александр успешно справился
лучший заказчик)
Ответный отзыв
guest_16287818728969
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Вёрстка макета сайта
Bootstrap
Сделал вёрстку за 1 день, рекомендую
хороший заказчик)
Ответный отзыв
danil_shuvaev
Шуваева 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
4 года назад
Создать сайт
Советую!!! Мой постоянный исполнитель)
Отличный человек
Ответный отзыв
danil_shuvaev
Шуваева 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
4 года назад
Html верстка
HTML
Спасибо)
Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
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