Верстальщик

Уже есть макет сайта и вам нужно его сверстать? Наймите опытного верстальщика. Среди ниш, для которых я уже создал сайт, есть Продажа товаров, Психология, Веб / Мобильная разработка, IT, Красота, Хобби

Мои сайты быстро загружаются (Google PageSpeed 80+)

- А зачем это нужно?

- Когда ваш покупатель заходит на сайт, он может не дождаться загрузки сайта и закрыть его — из-за этого скорость сайта важна

У меня качественная вёрстка, это увеличивает ранжирование в посковиках и помогает продовать

Одностраничный сайт на 5-6 блоков я сверстаю всего за 2 дня.

А как именно я верстаю вы можете посмотреть в ютубе: https://clck.ru/eoxir

Напишите мне, и я посчитаю стоимость вёрстки за 15 минут. Связаться