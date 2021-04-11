Верстальщик
Уже есть макет сайта и вам нужно его сверстать? Наймите опытного верстальщика. Среди ниш, для которых я уже создал сайт, есть Продажа товаров, Психология, Веб / Мобильная разработка, IT, Красота, Хобби
Мои сайты быстро загружаются (Google PageSpeed 80+)
- А зачем это нужно?
- Когда ваш покупатель заходит на сайт, он может не дождаться загрузки сайта и закрыть его — из-за этого скорость сайта важна
У меня качественная вёрстка, это увеличивает ранжирование в посковиках и помогает продовать
Одностраничный сайт на 5-6 блоков я сверстаю всего за 2 дня.
А как именно я верстаю вы можете посмотреть в ютубе: https://clck.ru/eoxir
Напишите мне, и я посчитаю стоимость вёрстки за 15 минут. Связаться
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
супер)
Ответный отзыв
супер
$25
10 баллов
4 года назад
HTML
Надо было доделать сайт, с чем Александр успешно справился
Ответный отзыв
лучший заказчик)
$50
10 баллов
4 года назад
Bootstrap
Сделал вёрстку за 1 день, рекомендую
Ответный отзыв
хороший заказчик)
$35
10 баллов
4 года назад
Советую!!! Мой постоянный исполнитель)
Ответный отзыв
Отличный человек
$35
10 баллов
4 года назад
HTML
Спасибо)
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество