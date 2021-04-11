danil_shuvaev

Шуваева danil_shuvaev

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Alex_guzhvin
Александр 
50 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
4 года назад
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Отличный человек
Советую!!! Мой постоянный исполнитель)
Ответный отзыв
Alex_guzhvin
Александр 
50 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
4 года назад
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Спасибо за сотрудничество
Спасибо)
Ответный отзыв