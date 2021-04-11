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Шуваева
danil_shuvaev
danil_shuvaev
26 лет
4 года на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
2 отзыва
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Html верстка
$35
Адаптивная верстка
HTML
HTML-верстка
1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Создать сайт
Необходимо сверствать сайт и адаптировать под всевозможные устройства. Срок 4 дня
HTML-верстка
1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Александр
Alex_guzhvin
50 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
$35
10 баллов
4 года назад
Создать сайт
Отличный человек
Советую!!! Мой постоянный исполнитель)
Ответный отзыв
Александр
Alex_guzhvin
50 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
$35
10 баллов
4 года назад
Html верстка
HTML
Спасибо за сотрудничество
Спасибо)
Ответный отзыв
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Заказы
2
Отзывы фрилансеров
2
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