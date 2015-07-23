Alexander39

Алексей Alexander39

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
WEB. Дизайн. Верстка. Программирование

Команда с 3 человек, с большим опытом (более 8 лет) предоставляет такие услуги:

- Веб дизайн, дизайн буклетов и листовок, визиток;

- Верстка;

- Программирование;

- Наполнение сайтов;

- Разработка landing page под "Ключ"

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Работа по предоплате - 50%

КОНТАКТЫ:

[email protected]

093-321-22-84

Наполнение сайтов
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#2610
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 10 дней
#2740
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 24 дней
#3142
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3582
HTML-верстка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#4913
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 10 дней
#4988
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