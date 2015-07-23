WEB. Дизайн. Верстка. Программирование
Команда с 3 человек, с большим опытом (более 8 лет) предоставляет такие услуги:
- Веб дизайн, дизайн буклетов и листовок, визиток;
- Верстка;
- Программирование;
- Наполнение сайтов;
- Разработка landing page под "Ключ"
ПОРЯДОК РАБОТЫ:
Работа по предоплате - 50%
КОНТАКТЫ:
093-321-22-84
Наполнение сайтов
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от $2
от 1 дня
#2610
Системы управления (CMS)
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от $100
от 10 дней
#2740
Интернет-магазины
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от $500
от 24 дней
#3142
Веб-программирование
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от $5
от 1 дня
#3582
HTML-верстка
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от $5
от 1 дня
#4913
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 10 дней
#4988