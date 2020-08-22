Alexander7520

Занимаюсь разработкой ПО( Программного обеспечения ) различных видов сложности

﻿﻿Разработка ПО и игр любой сложности.

Могу создать программу на различных языках

C

C++

C#

Java

Python

PHP

PascalABC.NET

JavaScript

Так же умею создавать сайты

HTML

JavaScript

PHP

Разрабатываю игры на

Blitz3D

Unity2D

Unity3D

C#

Java

C++

Могу создавать любые виды программ консольные и визуальные.

Умею пользоваться многими API, а если не знаю, то с лёгкостью разберусь.

Если нет API, а доступ к информации - умею парсить страницы. Помимо разрабатываю Telegram ботов, сетевых демонов, 2D - 3D игры, сервера, различные виды программ на Windows.