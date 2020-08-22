Alexander7520

Написать программу на [b]Python[/b] для [b]DDos[/b] атак. [b]Предпочтения:[/b] [list=1][*]Консольная программа[*]Найти на каком сайте можно испытать[*]Работоспособная[/list] [b]Пример:[/b] [list=1][*]Открывается консоль[*]Даёт пользователю ввести ссылку[*]Процесс пошёл[/list]
Александр Ивлев Alexander7520Alexander7520
28 летРоссия/Волжский
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Занимаюсь разработкой ПО( Программного обеспечения ) различных видов сложности
Разработка ПО и игр любой сложности.
Могу создать программу на различных языках
- C
- C++
- C#
- Java
- Python
- PHP
- PascalABC.NET
- JavaScript
- HTML
- JavaScript
- PHP
- Blitz3D
- Unity2D
- Unity3D
- C#
- Java
- C++
Умею пользоваться многими API, а если не знаю, то с лёгкостью разберусь.
Если нет API, а доступ к информации - умею парсить страницы. Помимо разрабатываю Telegram ботов, сетевых демонов, 2D - 3D игры, сервера, различные виды программ на Windows.
Я против войны в Украине!
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 года назад
Логотип компании Prog TOP. Нужен логотип СРОЧНО! Предпочтения: 1) Заголовок Prog TOP 2) Разрешаю использовать красный, оранжевый, серый, синий, голубой, чёрный цвета и их оттенки Если у вас другие предложения пишите!Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт3 года назад