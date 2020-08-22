Alexander7520

Александр Ивлев Alexander7520

 
28 летРоссия/Волжский
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Занимаюсь разработкой ПО( Программного обеспечения ) различных видов сложности

﻿﻿Разработка ПО и игр любой сложности.

Могу создать программу на различных языках

Так же умею создавать сайты

  • HTML
  • JavaScript
  • PHP
Разрабатываю игры на

  • Blitz3D
  • Unity2D
  • Unity3D
  • C#
  • Java
  • C++
Имею сертификаты по

Могу создавать любые виды программ консольные и визуальные.

Умею пользоваться многими API, а если не знаю, то с лёгкостью разберусь.

Если нет API, а доступ к информации - умею парсить страницы. Помимо разрабатываю Telegram ботов, сетевых демонов, 2D - 3D игры, сервера, различные виды программ на Windows.

PHPJavascriptPythonHTML

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