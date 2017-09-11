Обучение нейросетей и введение в production

Области задач с которыми можно обращаться, относится к любым данным:

классификация, распознавание, обработка текстов, обработка аудио, задачи прогнозирования, генерация изображений, сегментация изображений, генерация текста, сегментация текста, обнаружение объектов, обучение с подкреплением, распознавание речи, и другие нелинейные задачи.