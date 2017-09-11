Обучение нейросетей и введение в production
Области задач с которыми можно обращаться, относится к любым данным:
классификация, распознавание, обработка текстов, обработка аудио, задачи прогнозирования, генерация изображений, сегментация изображений, генерация текста, сегментация текста, обнаружение объектов, обучение с подкреплением, распознавание речи, и другие нелинейные задачи.
Я против войны в Украине!
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$10
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Александр проделал отличную работу. Учел все замечания. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
четкое задание, оплата в срок, отлично всё
$4
6 баллов
6 лет назад
Было приятно работать, спасибо!
Ответный отзыв
отлично сработались