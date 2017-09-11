AlexandrMaster

Александр AlexandrMaster

 
28 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Обучение нейросетей и введение в production

Области задач с которыми можно обращаться, относится к любым данным:

классификация, распознавание, обработка текстов, обработка аудио, задачи прогнозирования, генерация изображений, сегментация изображений, генерация текста, сегментация текста, обнаружение объектов, обучение с подкреплением, распознавание речи, и другие нелинейные задачи.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
pmezentsev
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Монтаж ролика 40 секунд
Александр проделал отличную работу. Учел все замечания. Рекомендую к сотрудничеству
четкое задание, оплата в срок, отлично всё
Ответный отзыв
Ybrr
33 годаАвстрия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
6 баллов
6 лет назад
Добавление субтитров к видео
Было приятно работать, спасибо!
отлично сработались
Ответный отзыв