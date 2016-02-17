Alexandro07

Александр Бухтенко Alexandro07

 
33 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Моушн дизайн(Анимационные ролики)/Отрисовка интерфейсов/Полиграфический дизайн/Разработка дизайн-проектов/Цветокоррекция и ретуширование фотографий/

Большой опыт в дизайне и разработке дизайн проектов. Работаю на совесть. Максимальный результат при минимальной информации.

Портфолио
Анимация
нет отзывов
$10/час
от $15
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $15
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$15/час
от $15
нет рейтинга