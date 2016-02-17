Моушн дизайн(Анимационные ролики)/Отрисовка интерфейсов/Полиграфический дизайн/Разработка дизайн-проектов/Цветокоррекция и ретуширование фотографий/

Большой опыт в дизайне и разработке дизайн проектов. Работаю на совесть. Максимальный результат при минимальной информации.