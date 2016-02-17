Моушн дизайн(Анимационные ролики)/Отрисовка интерфейсов/Полиграфический дизайн/Разработка дизайн-проектов/Цветокоррекция и ретуширование фотографий/
Большой опыт в дизайне и разработке дизайн проектов. Работаю на совесть. Максимальный результат при минимальной информации.
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Портфолио
- Моушн и анимация213 просмотров
- Фотография и ретушь270 просмотров
- Иллюстрации и полиграфия239 просмотров
Анимация
нет отзывов
$10/час
от $15
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $15
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$15/час
от $15
нет рейтинга