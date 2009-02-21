$30
1. Изменение валютного раздела Нужно сделать так, чтобы товар можно было вводить в любой валюте, а не только в главной как сейчас в магазине. Так как товар покупается и за грн. и ...
Веб-программирование2 исполнителя
Завершен
16 лет назад
1. Изменение валютного раздела Нужно сделать так, чтобы товар можно было вводить в любой валюте, а не только в главной как сейчас в магазине. Так как товар покупается и за грн. и ...
Пока только программная доработка, потом внедрение дизайна. По программной: - изменение доп характеристик товара У одного товара "А" есть разные комплектации АВ, АС, АД - нужно сделать ...