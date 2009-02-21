Alexdiag

Алексей Огурцов Alexdiag

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

explorer
Громов 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$40
10 баллов
16 лет назад
Доработка валют в WebAsyst Shop-Script
Webasyst
Очень доволен сотрудничеством с данным заказчиком. Заказчик пунктуален, четко ставит задачи, всегда на связи. Оплата была проведена своевременно и в полном объеме. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Проект выполнен на 100%. Идеальное сочетание цены и качества.
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