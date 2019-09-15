Конструктор машиностроения и архитектуры

Разработаю 3-d модель по эскизам либо другим техническим заданиям заказчика. Переведу в 2-d чертежи согласно ЕСКД. При необходимости могу произвести технико-экономическое обоснование производства продукции с написанием технологического маршрута производства - изготовления. При написании будет использована существующая технологическая мощность, при отсутствии ее подобрана необходимая.

Богатый опыт в проектировании и производства специальной техники на любое шасси автомобиля.

Работа с листовым металлом, хололно / горячекатанным листовым и профильным металлами.

знание и профессиональная работа в SW SE AutoCad Компас Advance Steel Revit. Фотошом 3D Max

Разработаю прессформы, штампы, спецтехнику, металлоконструкции и просто переведу в чертежи - в электронную версию имеющийся у вас в бумажном носителе информацию.

Провожу сертификацию продукции по тех.регламенту, работаю техническим экспертом совместно с лабораториями по направлениям..