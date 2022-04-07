AlexeyPetkun

Алексей Петкун AlexeyPetkun

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Дизайнер

В качестве графического дизайнера я обладаю опытом в создании уникальных и запоминающихся логотипов, которые отражают индивидуальность и ценности компании. Мои навыки в работе с цветом, формой и типографикой позволяют мне разрабатывать логотипы, которые не только привлекают внимание, но и эффективно передают сообщение бренда. Буду рад помочь вашей компании выделиться на рынке с помощью профессионального логотипа.

Исполнительный, ответственный пунктуальный, заказы сдаю в срок, обращайтесь!

Telegram: @alexeypetkun

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Отзывы заказчиков

IBoniFaceI
Алексей 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Презентацию по Социологии
Быстро, качественно, сделали даже раньше указанного срока.
Отличный заказчик, пошел на встречу с оплатой, честный и порядочный, спасибо!
Ответный отзыв
eugszy
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Распознать текст (Dresser_001)
Все хорошо. За день Алексей оцифровал несколько страниц текста.
Отличный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
eugszy
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Распознать текст (ABB_009)
Все в срок! Рекомендую Алексея.
От сотрудничества остались только положительные эмоции)
Ответный отзыв
eugszy
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Распознать текст (LEROY_007)
Все хорошо.
Отличный заказчик, все по делу, быстро и понятно, рекомендую!
Ответный отзыв