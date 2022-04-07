Дизайнер
В качестве графического дизайнера я обладаю опытом в создании уникальных и запоминающихся логотипов, которые отражают индивидуальность и ценности компании. Мои навыки в работе с цветом, формой и типографикой позволяют мне разрабатывать логотипы, которые не только привлекают внимание, но и эффективно передают сообщение бренда. Буду рад помочь вашей компании выделиться на рынке с помощью профессионального логотипа.
Исполнительный, ответственный пунктуальный, заказы сдаю в срок, обращайтесь!
Telegram: @alexeypetkun
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Быстро, качественно, сделали даже раньше указанного срока.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, пошел на встречу с оплатой, честный и порядочный, спасибо!
$5
10 баллов
3 года назад
Все хорошо. За день Алексей оцифровал несколько страниц текста.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую
$5
10 баллов
3 года назад
Все в срок! Рекомендую Алексея.
Ответный отзыв
От сотрудничества остались только положительные эмоции)
$5
10 баллов
3 года назад
Все хорошо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все по делу, быстро и понятно, рекомендую!