Публикации в газетах «Литературная Россия» и «Московский железнодорожник», в журнале «Мы» (Москва) и «Невский альманах» (Санкт-Петербург), а также в провинциальных журналах «Врата Сибири» (Тюмень), «Вольный лист» (Омск), «Литературный меридиан» (Приморье). И неоднократные публикации в русском литературном интернет-журнале «Молоко», в интернет-журнале «Клаузура», на литературном портале «Книгозавр», а также одна на сайте "Питерbook" и одна на сайте авторских детских сказок «Моя сказка».
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