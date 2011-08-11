Всем привет ,нужно раскрутить онлайн игру . Для начала нужно сделать так чтобы в нее начали играть как минимум 200 человек (не ботов) Далее нужна раскрутка до 10 000 т пользователей. Предлагайте ...
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Всех приветствую , у меня есть список трастовых сайтов 800 штук В каждом нужно зарегистрироваться и поставить ссылку которую я дам. Работа элементарная . Отчет в виде экселя на ссылку профиля . ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте ,нужен постер или несколько постеров ,нужно постить по тематике автомобили . Те кто с тематикой не знаком можете не братся. От вас нужно создать до 10 акков и постить как бы общаяясь ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Всем привет, нужно продвижение сайта по запросам в ТОП10 (список запросов есть) Провести работы по сайту,теги прописать,титлы и т.д.(кто знает тот понял о чем я ) Срок месяц Ссылку и ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте , мне нужен постинг ,объем 200 постов. Выполнить нужно сегодня ! Жду предложений с ценой за всю работу. От вас только размещение на форумах уже готового текста . Жду предложений ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте фрилансеры ,нужен постинг по тематике электротехника. Всего нужно 300 форумов на каждом по 1му посту и того 300 постов Текст мой,от вас только размещение Оплата 15 августа по факту выживших постов ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад