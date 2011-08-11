Alexleto

Александр Alexleto

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужно раскрутить онлайн игру

    Всем привет ,нужно раскрутить онлайн игру . Для начала нужно сделать так чтобы в нее начали играть как минимум 200 человек (не ботов) Далее нужна раскрутка до 10 000 т пользователей. Предлагайте ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Регистрация в трастовых сайтах

    $50

    Всех приветствую , у меня есть список трастовых сайтов 800 штук В каждом нужно зарегистрироваться и поставить ссылку которую я дам. Работа элементарная . Отчет в виде экселя на ссылку профиля . ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Общение на форуме

    Здравствуйте ,нужен постер или несколько постеров ,нужно постить по тематике автомобили . Те кто с тематикой не знаком можете не братся. От вас нужно создать до 10 акков и постить как бы общаяясь ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение сайта

    $100

    Всем привет, нужно продвижение сайта по запросам в ТОП10 (список запросов есть) Провести работы по сайту,теги прописать,титлы и т.д.(кто знает тот понял о чем я ) Срок месяц Ссылку и ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Размещение сообщения на форумах

    $50

    Здравствуйте фрилансеры ,нужен постинг по тематике электротехника. Всего нужно 300 форумов на каждом по 1му посту и того 300 постов Текст мой,от вас только размещение Оплата 15 августа по факту выживших постов ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад