Разработчик .NET, С#, WPF, Silverlight
Разрабатываю web-приложения, сайты, галлереи, интернет магазины, на передовой технологии от Microsoft более 6 лет.
Каждому клиенту гарантирую качественное выполнение заказа в установленные сроки. При не выполнении одного из моих условий я возвращаю Вам деньги!
Действую согласно старому и очень доброму маркетинговому правилу: "ДОВОЛЬНЫЙ КЛИЕНТ ПРИВОДИТ ЕЩЕ ДВУХ, А НЕ ДОВОЛЬНЫЙ – УВОДИТ ВСЕХ"
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Портфолио
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Базы данных
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Веб-программирование
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от $500
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Прикладное ПО
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Системное программирование
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от $200
от 15 дней
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Тестирование ПО
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от $100
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