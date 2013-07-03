Разработчик .NET, С#, WPF, Silverlight

Разрабатываю web-приложения, сайты, галлереи, интернет магазины, на передовой технологии от Microsoft более 6 лет.

Каждому клиенту гарантирую качественное выполнение заказа в установленные сроки. При не выполнении одного из моих условий я возвращаю Вам деньги!

Действую согласно старому и очень доброму маркетинговому правилу: "ДОВОЛЬНЫЙ КЛИЕНТ ПРИВОДИТ ЕЩЕ ДВУХ, А НЕ ДОВОЛЬНЫЙ – УВОДИТ ВСЕХ"