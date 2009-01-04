AlfaAndAstra

Необходимо создать сайт - библиотеку с закаченным контентом! Где бы пользователь за смску мог скачать понравившуюся книгу! Контент для закачки имеется!
Сайты «под ключ»22 заявки
Закрыт
15 лет назад
Необходимо создать сайт - библиотеку с закаченным контентом! Где бы пользователь за смску мог скачать понравившуюся книгу! Контент для закачки имеется!
Необходимо разработать программу на DELPHI, которая автоматически пряталась бы в трей компьютера и с задананной периодичностью скачивала бы странички с таблицами с сайта www.pinnaclesports.com, затем в указанное время производила бы их анализ(изменение коэффициентов за данный ...