AlfaAndAstra

Необходимо разработать программу на DELPHI, которая автоматически пряталась бы в трей компьютера и с задананной периодичностью скачивала бы странички с таблицами с сайта www.pinnaclesports.com, затем в указанное время производила бы их анализ(изменение коэффициентов за данный ...