AlfaAndAstra

Денис Жабоедов AlfaAndAstra

 
39 летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программа для закачки страниц с сайта

    Необходимо разработать программу на DELPHI, которая автоматически пряталась бы в трей компьютера и с задананной периодичностью скачивала бы странички с таблицами с сайта www.pinnaclesports.com, затем в указанное время производила бы их анализ(изменение коэффициентов за данный ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад