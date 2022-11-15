Привет!
Меня зовут Саша и я начинающий веб-дизайнер. Я никогда не стою на месте и всегда стараюсь развиваться. Сейчас я только начинаю свой путь и хочу расширять свое портфолио. Я считаю, что у меня есть чувство вкуса и стиля. Очень надеюсь что смогу Вам помочь с Вашей задачей.
Кроме этого имею небольшой опыт в верстке и активно учусь!
Я очень коммуникабельный и открытый человек. Всегда готова к критике, потому что критика это путь к развитию.
Работаю в Figma и в Photoshop.
Портфолио
- Douseur16 просмотров
- Wavelength Technology Centre17 просмотров
- Web-designer portfolio18 просмотров
- FilmPlex39 просмотров
- Порфолио для фотографа25 просмотров
- PhotoLab25 просмотров
- LandingPage для магазина натуральной косметики24 просмотра
- Адаптивный дизайн интернет-магазина платьев33 просмотра
- Shopper Dashboard28 просмотров
- Food formula - сайт рецептов24 просмотра
- Amour (сайт знакомств)29 просмотров
- Главня страница для магазина гаджетов35 просмотров