Привет!

Меня зовут Саша и я начинающий веб-дизайнер. Я никогда не стою на месте и всегда стараюсь развиваться. Сейчас я только начинаю свой путь и хочу расширять свое портфолио. Я считаю, что у меня есть чувство вкуса и стиля. Очень надеюсь что смогу Вам помочь с Вашей задачей.

Кроме этого имею небольшой опыт в верстке и активно учусь!

Я очень коммуникабельный и открытый человек. Всегда готова к критике, потому что критика это путь к развитию.

Работаю в Figma и в Photoshop.